Наличку заменят на пластик

Нацбанк заявил о намерении серьезно и настойчиво стимулировать украинцев переходить со столь привычных всем наличных расчетов на безналичные. Если разработанный Нацбанком законопроект (№10656) будет принят, существующая система расчетов населения в торговых предприятиях и сфере услуг кардинально изменится.

Законопроект со сложным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов) направлен на обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежных систем, массовое внедрение безналичных расчетов и развитие национальной платежной инфраструктуры, уменьшение валютных расходов банков путем перехода на оплату услуг платежных организаций, платежных систем в гривне и повышение качества услуг, которые предоставляются банкам и гражданам Украины платежными системами.

Все эти канцеляризмы означают одно - украинскому покупателю постараются привить еще одну европейскую черту, и по максимуму заменить купюры в его кошельке на пластиковые платежные карточки. И потребителю удобно (особенно, имеющему исключительно "белые" доходы), и государство потихоньку выводит на свет "черный нал". Для государства, в котором деньги до сих пор активно вращаются в "серых" и "черных" сферах, такие действия, безусловно необходимы. В том числе и для того, чтоб иметь соответствующеей реноме перед остальным современным финансовым миром. Однако, для рядовых украинцев, у многих из которых доходы (не по их вине) вызывают вопросы с точки зрения "цветовой гаммы", такое нововведение абсолютно позитивным станет лишь в случае аналогичного "обеления" доходов. Кроме того, наверняка в прошлое уйдут курьезы, когда попытки украинцев рассчитаться крупными наличными купюрами в супермаркетах за рубежом приводили к вызову наряда полиции.

В любом случае, цивилизованному государству Украина рано или поздно перехода на безнал не избежать и вопрос этот так или иначе с каждым годом затрагивает все большие слои населения. Еще десять-пятнадцать лет назад велись дискуссии по поводу платежных карточек. Многие эксперты уверяли, что они только для очень и очень богатых людей, поэтому не стоит на них обращать внимание. Теперь же тяжело найти человека, у которого нет хотя бы одной из них. И хотя "наличка" никуда не денется, потребность в очень больших кошельках для больших покупок, пожалуй, отпадет.

Что изменится для рядового украинца

Попробуем прикинуть, какие изменения ждут обычного покупателя-потребителя в случае принятия вышеупомянутого законопроекта. В документе прописаны как его новые возможности в сфере безналичных расчетов, так и требования к организациям по обеспечению возможности покупателя рассчитаться карточками. Ведь всем известно, что сейчас даже в столице владелец пластиковой карты далеко не везде может ею рассчитаться.

В будущем в торговых сетях можно будет засчитаться не только с помощью платежной карточки, но и мобильного телефона. Он, согласно законопроекту НБУ, войдет в ранг особо надежных средств защиты информации и устройств, позволяющих в режиме реального времени контролировать все платежи по счету клиента.

НБУ предлагает обязать банк информировать клиента с помощью электронных способов связи (мобильный телефон) о всех операциях с его платежной карточкой. Если банк этого не сдал, то возможные убытки по несанкционированному списанию денег с карточки будет компенсировать банк. В случае если клиент посчитал, что с его карточки умышленно намереваются списать денежные средства, то он может временно или на постоянной основе заблокировать карточку (с помощью звонка с того же мобильного телефона).

Кроме того, законопроект очень четко разграничивает ответственность банка и клиента за утерю карточки или ее хищение. Первый обязан с помощью электронных средств проинформировать клиента о времени получения им информации о потери карточки. После этого все убытки, которые может понести владелец карточки, полностью компенсирует банк.

Также НБУ предлагает, чтобы в крупных торговых центрах было, как минимум, три терминала различных платежных систем, дабы клиент имел выбор. При этом в момент расчета платежной карточкой он должен быть проинформирован о комиссии. Если она его не устраивает, то он может перейти в другую платежную систему.

Предлагается внести изменения в Административный кодекс - за отказ торговой организации принять платежную карточку в виде оплаты вводится штраф в размере 500 минимальных окладов. При вступлении закона в силу налоговая будет иметь право провеять субъектов хозяйственной деятельности на наличие необходимых технических средств для принятия платежей с помощью платежных карт и других электронных устройств.

Кроме того, предлагает установить, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг и на свободное использование электронных платежных средств. При этом продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.

«Запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента, любым способом ограничивать использование им электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате», - говорится в законопроекте.

Ограничение или отказ в реализации прав потребителей, в частности, на осуществление расчета с помощью электронных платежных средств, может повлечь наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан - 8,5 тыс. грн.

Контроль за наличием платежных терминалов у субъектов хозяйствования предлагается возложить на Государственную налоговую службу.

Кроме того, регулятор также предлагает дополнить Гражданский Кодекс Украины нормой, которая ограничивает стоимость использования клиентами банков сверхлимитных средств по банковским карточкам.

«Размер платы за использование клиентом средств банка, которое не установлено договором, не может превышать двойную учетную ставку Национального банка Украины», - говорится в законопроекте.

Урегулируют и своих, и чужих

В последнее время очень бурно начали развиваться сети программно-технических комплексов самообслуживания, платежные терминалы, устройства с помощью которых можно оплатить различные товары и услуги. НБУ хочет взять под контроль эту сферу. Согласно документу, игроки рынка - участники и агенты - будут в обязательном порядке внесены в реестр Нацбанка, что подразумевает полный контроль регулятора, а также штрафы или закрытие компаний, которые нарушают законодательство.

Квитанция с платежного терминала станет полноценным документом, она будет являться бесспорным основанием для возврата денег. При этом платежный терминал должен предоставлять клиенту полную информацию о своем владельце и банке, через который осуществляются платежи.

Действующие на сегодня в Украине системы электронных расчетов (или в простонародье - “электронные деньги”), наподобие Webmoney, RBK Money, Яндекс скоро исчезнут. После принятия законопроекта эмитентами электронных средств станут только отечественные банки. Остальные будут нести административную ответственность за их существование. Пока в нашей стране “электронные деньги” могут выпускать участники систем НСМЕП и ГлобалМани (Ощадбанк) либо участники других платежных систем. Скорее всего, только они и останутся на рынке. Законопроект направлен на то, чтобы взять под контроль разного рода неподконтрольных отечественному регулятору зарубежных эмитентов. Поскольку существование любых "внеконтрольных" структур на финансовом рынке подрывает основы действующей государственной финсистемы.

В случае принятия законопроекта НБУ, крупнейшим в мире международным платежным системам Visa и MasterCard нужно будет зарегистрировать свои правила работы в Украине. Без этого их платежные карточки у нас перестанут действовать. Очень хочется надеяться, что компании оперативно откликнутся на нововведения.

Между тем, НБУ, нацеленный на полный контроль электронных платежей – оверсайт, согласно законопроекту, сможет регулировать и все небанковские структуры, которые занимаются переводом денег без открытия расчетного счета. Таким образом, 24НОНСТОП или EasyPay, Портмоне в случае недопущения проверяющих Нацбанка будут нести административную ответственность, при грубых нарушениях - уголовную.

Будут также созданы государственные клиринговая система (аналог действующей системы СЕП НБУ), система розничных платежей и т.д., что позволит НБУ в режиме реального времени контролировать движение денег.

Для НБУ, как в целом для финансовой системы страны, очень важно существенно снизить использование наличных денег в Украине, взять под контроль финпотоки. В этой связи и разработан данный законопроект, призванный сократить доходы теневой экономики. На втором этапе, согласно документу, предполагается ограничить суммы расчетов наличными в торговой сети. Тогда покупка дорогих вещей будет производиться только с помощью платежных карт, а физическому лицу для приобретения вип-товара придется легализовать наличку. Тут уж головную боль от необходимости как-то "засветить" имеющиеся доходы получат в том числе и многочисленные чиновники, не понаслышке знающие слово "откат" и "благодарность" (дабы не коробить слух высокостоящих, кажется именно так сейчас принято называть элементарную взятку). Кстати, законопроект, предлагающий рассчитываться за крупные покупки только с помощью платежных карточек, сейчас активно обсуждается в России. Как видим, экономики и финансовые системы постсовестких стран движутся в одном направлении.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра