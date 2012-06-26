Помощь Кипру может составить 10 млрд евро. В очереди за финподдержкой - Италия

Кипр вслед за Грецией, Ирландией, Португалией и Испанией обратился в Евросоюз за финансовой помощью для своего банковского сектора.

Неназванный чиновник ЕС сообщил во вторник агентству Reuters, что общий объем помощи средиземноморскому государству Кипр, в котором проживает лишь около 800 тыс. человек, может составить 10 млрд евро (12,5 млрд долларов)

Таким образом, более четвертой части членов еврозоны теперь находятся в "отделении неотложной помощи". Одна из крупнейших экономик ЕС Италия, для которой стоимость привлечения средств становится все выше, по оценке многих экспертов, может стать следующей.

У Кипра осталось всего четыре дня, чтобы привлечь не менее 1,8 миллиарда евро - эквивалентных примерно 10 процентам ВВП страны - и выполнить требования европейских регуляторов о рекапитализации Cyprus Popular Bank, второго крупнейшего банка государства.

Министр финансов Васос Сиарлис сказал, что страна также запросит достаточно средств, чтобы восполнить дефицит бюджета. Решение о сумме помощи будет принято в течение нескольких недель.

В понедельник, 25 июня, международное рейтинговое агентство Fitch сократило суверенный кредитный рейтинг Кипра до бросового уровня "ВВ+". Это означает, что страна уже не имеет доступа на рынки капитала, поскольку доходность ее существующих облигаций измеряется двузначными числами.

Накануне правительство Испании официально обратилось к руководству Евросоюза за финансовой помощью в размере до 100 миллиардов евро (125 миллиардов долларов США), которая будет направлена на спасение банковской системы.

Рейтинговое агентство Moody's вслед за понижением на прошлой неделе суверенного рейтинга Испании до "Baa3" опустило на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги 28 испанских банков.

При этом около десятка испанских банка после рейтинговых действий Moody's находятся теперь ниже инвестиционного уровня, то есть ниже отметки "Baa3".

На состоявшейся в конце прошлой недели в Риме встрече лидеров Германии, Франции, Италии и Испании была согласована программа поддержки роста в еврозоне стоимостью 130 миллиардов евро (156 миллиардов долларов).

По словам премьер-министра Италии Марио Монти, Евросоюз примет поддерживающие рост меры стоимостью около 1% от ВВП региона на саммите, который состоится на этой неделе.