Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0770/8,0840 грн/долл., цены на российскую валюту скорректировались – 0,2433/0,2437 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0985/10,1090 грн/евро, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,2503/1,2505 долл./евро (понедельник, 25 июня, - 1,2505/1,2507 долл./евро).

В понедельник, 25 июня, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

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