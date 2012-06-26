Курс евро в комбанках во вторник понизился до 10,04/10,21 грн/евро

Во вторник утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,04 грн/евро, продают — по 10,21 грн/евро.

Курс покупки наличного евро понизился на 0,2%, продажи — на 0,3%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,11 грн/евро, по продаже – в пределах 10,16-10,28 грн/евро.

Американскую валюту во вторник покупают в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн/долл., по продаже – в пределах 8,095-8,12 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,2%, до 0,2463 грн/рубль, продажи — на 0,3%, до 0,2454 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2298-0,2391 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2420-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,075/8,105 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2300/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 9,90/10,30 грн, рубль – 0,2330/0,2480 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,11 грн, евро – 9,95/10,20 грн, рубль – 0,2370/0,2500 грн.