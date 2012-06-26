В Бельгии арестованы четыре человека за хищение 3 млрд евро в банках

Брюссель. Бельгии арестованы 4 злоумышленника, которые похитили более 3 млрд евро посредством взлома систем он-лайн-банкинга.

Об этом сообщает сегодня Интернет-версия бельгийской газеты “Le Soir” со ссылкой на прокуратуру страны.

По данным прокуратуры, нападению подверглись 5 крупнейших банков Бельгии - Belfius, ING, KBC, BNP Paribas Fortis и Axa.

Вместе с тем, Бельгийская федерация финансового сектора Febelfin уточнила, что с начала года было зарегистрировано 261 случай “реальных” мошенничеств на общую сумму 2 млрд. евро. При этом в большинстве случаев деньги удалось вернуть, поэтому реальная сумма убытков составляет 700 млн евро.

Федерация также заверила владельцев банковских счетов в том, что система он-лайн-банкинга в Бельгии остается надежным средством перечисления средств и оплаты за услуги.