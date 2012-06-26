Налоговая милиция с начала года выявила 241 факт проведения азартных игр, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

Во время оперативных мероприятий налоговики изъяли игровые автоматы и другое оборудование на сумму почти 55 млн грн, в отношении нарушителей было составлено 6 административных протоколов, в органы внутренних дел направлено 183 материала.

По данным ГНСУ, налоговая милиция принимает усиленные меры по противодействию незаконной организации азартных игр через сеть интернет-заведений. Так, с начала года было изъято игрового оборудования на сумму 4,7 млн грн, в органы внутренних дел передано 95 материалов для принятия решений.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.