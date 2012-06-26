Госбюджет в январе-мае сведен с дефицитом 3,658 млрд грн

Государственный бюджет Украины в январе-мае сведен с дефицитом 3,658 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда составил 2,156 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 133,446 млрд грн, что на 12,1% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В т.ч. доходы общего фонда составили 119,047 млрд грн, на 11,1% больше, чем в январе-мае 2011 года.

Поступления в общий фонд налога на добавленную стоимость (НДС) составили 74,443 млрд грн, налога на прибыль — 25,418 млрд грн, акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 8,355 млрд грн.

В спецфонд госбюджета поступления составили 18,352 млрд грн, что на 19% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Расходы госбюджета за первые пять месяцев т.г. составили 135,613 млрд грн, что на 13% больше соответствующего периода 2011 года, в т.ч. расходы общего фонда увеличились на 11,4% - до 117,6 млрд грн.

В январе-мае 2012 погашение основной суммы долга госбюджета составило 17,226 млн грн, в т.ч. погашение внутреннего долга — 14,934 млрд грн, внешнего — 2,292 млрд грн. Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 36,738 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 35,369 млн грн (в том числе выпуск ОВГЗ на пополнение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 6 млрд грн). На внутреннем рынке было привлечено 35,369 млрд грн. От внешних источников поступило займов на сумму 1,369 млрд грн на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития.

От приватизации государственного имущества за январь-май 2012 г. поступило в государственный бюджет 5091,7 млн грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, из курса 8 грн за один доллар.