В Украине введена в обращение финальная марка из комплекта «Україна вітає ЄВРО 2012»

В Украине с 25 июня введена в обращения восьмая, финальная, марка из комплекта «Україна вітає ЄВРО 2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, погашение последней марки из комплекта «Україна вітає ЄВРО 2012» торжественно состоялось на столичной Софийской площади при участии вице-премьер-министра Украины – министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова и заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко.

Во время погашения марки был установлен рекорд - на площади дети составили из 208 элементов громадную марку-пазл, площадью 208 кв. м. Как только марка была составлена, представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд и вручили соответствующий диплом гендиректору государственного почтового предприятия Оксане Плотниковой.