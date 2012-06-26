Кабмин увеличил дефицит бюджета ПФУ с 9,7 млрд до 15,3 млрд грн

Кабинет министров увеличил дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2012 год с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Текст соответствующего распоряжения КМУ (№576 от 25 июня 2012 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным документом также предусматривается внесение изменений в доходную и расходную часть бюджета ПФУ. Так, статья “собственные доходы” бюджета фонда увеличена с 161,535 млрд грн до 163,635 млрд грн, сумма поступлений от единого социального взноса на пенсионное страхование увеличена со 157,019 млрд грн до 159,119 млрд грн.

В целом, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн.

Кроме того, увеличены расходы ПФУ. В частности, статья затрат на “пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” предусматривает увеличение расходов с 163,941 млрд грн до 171,66 млрд грн. В целом, расходы бюджета ПФУ увеличены с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.