Профицит платежного баланса сократился более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

Положительное сальдо платежного баланса в январе-мае 2012 года (по предварительным данным), по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократилось более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

“Третий месяц подряд сводный платежный баланс был сформирован с профицитом - 483 млн долл. в мае (в апреле - 508 млн долл.). Впервые в этом году кумулятивное сальдо с начала года стало положительным (422 млн долл.)”, - говорится в сообщении Нацбанка.

По данным НБУ, в целом с начала года дефицит текущего счета составил 2,6 млрд долл., в абсолютных объемах оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года, но относительно ВВП сократившись с 4,4% до 4,0%.

Дефицит текущего счета в мае 2012 года составил 684 млн долл. по сравнению с 583 млн долл. в апреле т.г.

Профицит финансового счета за первые пять месяцев т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократился на 37% - до 3,029 млрд долл. В мае этот показатель составил 1,167 млрд долл. по сравнению с 1,091 млрд долл. в апреле т.г.

НБУ констатирует сокращение прямых иностранных инвестиций (сальдо) как в январе-мае 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года - на 1 млрд долл. - до 1,787 млрд долл., так и в мае - до 8 млн долл. по сравнению с 122 млн долл. в апреле т.г.

Показатель валюты вне банков в мае составил 455 млн долл. (в апреле 2012 года - 356 млн долл., в мае 2011 года - 641 млрд долл.), за январь-май т.г. - 2,630 млрд долл. по сравнению с 3,641 млрд долл. за этот же период 2011 года.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).