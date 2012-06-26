Центробанки Украины и Китая подписали валютный своп на 15 млрд юаней

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) сегодня в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.). Об этом говорится в сообщении Народного банка Китая.

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

НБК уже подписал подобные валютные соглашения своп с многими странами, в том числе и для увеличения уровня использования китайской валюты.

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан в комментарии УНИАН заявила, что хотя юань не является свободно-конвертируемой валютой, подписание свопа будет косвенно способствовать стабильности курса гривня/доллар.

«НБУ обменивает гривню на китайские юани. Таким образом, Нацбанк получает во временное, но длительное, пользование (как минимум, на три года) крупный объем иностранной валюты. В результате свопа НБУ пополнит свои золотовалютные запасы, которые начали сокращаться в мае из-за выплат по кредитам МВФ и, скорее всего, продолжили снижение в июне из-за интервенций в поддержку курса гривни и выплат по долгам правительства, - сказала Е.Белан. - Для Украины это удачная сделка, особенно в текущих условиях, когда из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках доступ к внешнему финансированию чрезвычайно затруднен».

Эксперт отмечает, что исторически большинство внешнеторговых контрактов Украины заключались в долларах США. Но вполне вероятно, что после этой сделки часть внешнеторговых контрактов с Китаем будет переоформлена в юани, поскольку у импортеров будет возможность приобрести юани у НБУ. Таким образом, снизится спрос со стороны импортеров на доллар США, что позитивно скажется на долларовом сегменте валютного рынка.

При этом Е.Белан считает, что со своей стороны Китай заинтересован в расширении сферы обращения юаня. Поэтому в последние год-два активно заключает подобные сделки с центральными банками других стран.

В свою очередь начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын считает, что достигнутая договоренность является промежуточным этапом в процессе получения Украиной финансирования со стороны Китая.

«Скорее всего, данная договоренность осуществляется в рамках заключения предстоящего кредитного соглашения с Китаем о получении финансирования. Ведь в настоящий момент Украина не может привлечь ресурсы с внешнего рынка, а госчиновники еще в прошлом году заявляли о возможности получения кредита от отдельных стран, в частности, от Китая», - сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2011 года украинская делегация во главе с первым заместителем председателя НБУ Юрием Колобовым в ходе визита в Китай договорилась о подписании соглашения об осуществлении сделок валютный своп.