Торги по доллару на межбанке во вторник закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0770/8,0840, к 12:00 цены поднялись до 8,0840/8,0870. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,0750/8,0800.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2433/37, к 12:00 цены выросли до 0,2441/45. К закрытию цены достигли уровня 0,2442/46. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33.0374 (-0.1626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2475/1,2530. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0985/10,1090, к 12:00 цены ушли вверх - 10,1095/10,1170. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,0830/10,0930.