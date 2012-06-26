В Тернополе открыли самый большой в области Центр обслуживания налогоплательщиков

В Тернополе в помещении областной Государственной налоговой службы открыли самый большой в области Центр обслуживания налогоплательщиков. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, участие в торжественном открытии приняли руководители области и города.

В новом Центре будут предоставлять 14 административных и информационных услуг. Отныне в одном помещении будут принимать налоговую отчетность, проводить регистрацию и учет налогоплательщиков, предоставлять консультации и разъяснения, а также в Центре будут работать общественная приемная и кабинет центра сертификации ключей.

Кроме того, здесь оборудованы рабочие места для налогоплательщиков, обеспечивающие их компьютерной техникой и доступом к сети Интернет.

«Открытие таких центров нивелирует правовой нигилизм налогоплательщиков. Благодаря широкому спектру услуг, которые будут предоставляться компактно, будет упрощена процедура получения справок, представления отчетности и тому подобное. Это свидетельствует о последовательности налоговой службы в улучшении сервисной составляющей своей работы. Думаю, что этот центр объединит все налоговые службы области, чтобы они работали в унисон на благо общества», – отметил во время открытия заместитель городского председателя Тернополя Александр Степанюк.

Открытие центра в Тернополе даст возможность сэкономить время и усилия 7 тыс. юридических и почти 23 тыс. физических лиц, которые стоят на учете в Тернопольской объединенной ГНИ.

В этом году в Тернопольской области уже создано 11 Центров обслуживания налогоплательщиков.

В целом в Тернопольской области 17 районов.