Вступила в силу рамочная стратегия таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС

Вступила в силу рамочная стратегия таможенного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского.

Согласно сообщению, 22 июня 2012 года В.Хорошковский подписал письмо в адрес члена Европейской комиссии по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Гедиминаса Шеметы, которым европейской стороне направлен текст рамочной стратегии таможенного сотрудничества. Таким образом, стороны завершили обмен письмами, и рамочная стратегия вступила в силу.

Как отметил В.Хорошковский, рамочная стратегия определяет приоритеты сотрудничества сторон в таможенной сфере, реализация которых будет способствовать налаживанию взаимодействия в области обмена информацией и внедрению эффективной системы управления рисками в борьбе с таможенными правонарушениями.

Для реализации стратегии стороны договорились создать в ближайшее время совместную рабочую группу.