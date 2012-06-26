НБУ увеличивает предельный срок кредитов рефинансирования с 90 до 360 дней

Национальный банк Украины (НБУ) увеличивает предельный срок предоставления коммерческим банкам кредитов рефинансирования с 90 до 360 дней. Это предусмотрено постановлением Нацбанка №249 от 19 июня 2012 года (обнародовано на сайте Верховной Рады), которым вносятся соответствующие изменения в Положение о регулировании ликвидности банков Украины.

"Национальный банк при необходимости поддержания ликвидности банков на более длительный срок может принять решение об осуществлении рефинансирования путем проведения тендеров сроком до 360 дней", - говорится в документе.

Кроме того, НБУ решил увеличить максимальный срок операций РЕПО с 60 до 90 дней.

На сегодняшний день Нацбанк может поддерживать ликвидность коммерческих банков, предоставляя им кредиты овернайт, кредиты рефинансирования на тендерной основе и стабилизационные кредиты.

Согласно циркулярам Нацбанка, стабилизационные кредиты предоставляются платежеспособным банкам на срок до 90 дней с возможностью продлить срок пользования кредитом еще на 90 дней. Общий срок пользования стабкредитом не может превышать 360 дней, а в случае реальной угрозы стабильности работы банка - 450 дней.

Как сообщал УНИАН, согласно балансу Нацбанка, на конец первого квартала 2012 г. объем кредитов банкам и другим заемщикам составлял 53,621 млрд грн.