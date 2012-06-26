Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) открыла в Киеве первый сервисный центр для налогоплательщиков. Всего в столице планируется открыть 12 таких учреждений, которые будут обслуживать киевских предпринимателей, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

По словам председателя Госналогслужбы Александра Клименко, сервисный центр - это специализированное учреждение, ориентированное на предоставление консультаций и других услуг, связанных с налогообложением: взятие на учет, помощь в составлении отчетности, прием отчетов, выдача необходимых справок. С конца мая 2012 года в таких центрах плательщики также могут бесплатно получить ключи цифровой подписи для предоставления отчетных документов в электронном виде.

Планируется открыть такие центры при каждой налоговой инспекции во всех регионах Украины. На сегодняшний день уже работают 318 учреждений по обслуживанию плательщиков, до конца года их количество составит 476.