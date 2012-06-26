Национальный университет ГНСУ будет готовить кадры для СНГ

Национальный университет Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) стал одним из двух учебных заведений, выбранных налоговиками СНГ для повышения квалификации и переподготовки кадров налоговых органов стран содружества, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Такое решение принял Экономический совет СНГ во время своего заседания в Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

Участники согласились предоставить федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и Национальному университету Государственной налоговой службы Украины статус базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения.

На сегодня в университете обучается более 11 тыс. студентов и курсантов, а 80% выпускников трудоустроены в налоговых органах.