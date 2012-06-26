Премьер Исландии: проблемы банков должны быть проблемой частного сектора

Премьер-министр Исландии Стенйгримур Сигфуссон считает, что проблемы банков должны быть проблемой частного, а не государственного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге, где он принимал участие в дебатах по влияния мер по экономии на демократию в Европе.

“Нужно четко различать государственный сектор и частный сектор. Если частный банк имеет проблемы, это должны быть проблемы частного сектора, мы должны помогать владельцам депозитов”, - сказал С.Сигфуссон.

На примере своей страны он выразил убеждение в том, что нынешний экономический кризис не может решаться лишь за счет уменьшения бюджетных расходов.

По его словам, частный сектор также должен принимать участие в преодолении последствий кризиса и, в связи с этим высказался в поддержку налога на финансовые трансакции, возможность введения которого сейчас обсуждается в ЕС.

При этом премьер Исландии высказался за необходимость сбалансированных подходов в налоговой и бюджетной политике.

“Если вы повышаете налоги, нужно думать, кто их будет платить – люди с низким достатком, средним или большим”, - сказал С.Сигфуссон.

“Вы не можете решить проблемы только с помощью мер по экономии (бюджетных средств – УНИАН)”, - добавил он.

По итогам сегодняшних дебатов Парламентская Ассамблея Совета Европы планирует принять три доклада: “Меры по экономии – опасность для демократии и социальных прав”, “Отданное в жертву молодое поколение: социальный, экономический и политический аспекты финансового кризиса”, а также “Последствия экономического кризиса для местных и региональных органов власти в Европе”.

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