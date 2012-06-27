Pamplona Capital Management увеличила долю в UniCredit до 5%

Лондонская инвестиционная компания Pamplona Capital Management LLP, основанная совладельцем "Альфа групп" Алексом Кнастером, увеличила свою долю в итальянской банковской группе UniCredit до 5% с 1,99%, став вторым по величине держателем акций кредитной организации, сообщает Financial Times.

Доля Pamplona оценивается в 700 миллионов евро. Сделка была осуществлена через созданный в ноябре 2011 года фонд Pamplona Global Financial Institutions Fund - структуру, специально учрежденную для покупки акций в крупнейших мировых финансовых организациях. Объем фонда составляет один миллиард евро, а в состав инвесторов входят как корпорации, так и частные лица.

По словам источников издания, наращивание доли в UniCredit является обыкновенной инвестицией - руководство Pamplona не стремится занять кресло в составе совета директоров или производить какие-либо изменения в бизнесе итальянского банка.

Крупнейшим акционером UniCredit по-прежнему является фонд Aabar Investments из Абу-Даби - его доля составляет 6,5%. ЦБ Ливии принадлежит 4,99% акций.

UniCredit - одна из крупнейших глобальных финансовых организаций, география деятельности которой охватывает 22 государства Европы и еще 27 стран мира. Сеть группы состоит из около 9,8 тысячи отделений. ЗАО "Юникредит банк", принадлежащее группе UniCredit, является крупнейшим иностранным банком России.

Компания Pamplona Capital Management была создана в 2005 году. Специализируется на управлении активами, объем которых составляет свыше пяти миллиардов евро. Штаб-квартиры расположены в Лондоне и Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Справка УНИАН. На 1 января 2012 года основными акционерами АКБ «Укрсоцбанк» были украинская «Ферротрейд Интернешнл» прямое участие - 69,1456% и UniCredit Bank Austria AG прямое участие - 26,2693%, опосредованное - 69,1456%.

АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2012 года составляли 40,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 37,25 млрд грн, обязательства - 33,6 млрд грн, уставный капитал - 1,270 млрд грн, собственный капитал - 6,6 млрд грн.

«Укрсоцбанк» в 2011 году получил чистую прибыль 14,853 млн грн.