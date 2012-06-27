Сенат США одобрил «Закон Магнитского». Россия предупредила о последствиях...

Комитет по международным отношениям сената США единогласно одобрил во вторник «закон Магнитского», в соответствии с которым исполнительная власть США должна будет ввести визовые и финансовые ограничения в отношении российских чиновников, которые причастны к смерти юриста, сообщает Reuters. Кроме замораживания счетов и отказа в визах закон предусматривает санкции в отношении лиц, ответственных за масштабные нарушения права человека не только в России, но и в других странах. передает Газета.RU.

Законопроект был принят в комитете сената единогласно: его поддержали и демократы, и республиканцы.

Несмотря на поддержку «закона Магнитского» в обеих палатах конгресса, судьба этого законопроекта представляется неопределенной, поскольку администрация президента Барака Обамы занимает осторожную позицию в отношении документа, карающего российских чиновников. Москва неоднократно выражала свое неудовольствие по поводу возможного принятия «закона Магнитского» и обещала принять ответные меры.

Законопроект разработал сенатор-демократ Бенджамин Кардин, который еще в августе 2010 года потребовал ввести санкции в отношении 60 российских чиновников, которых он считает причастными к смерти Магнитского в СИЗО: в основном это сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, налоговых и судебных органов.