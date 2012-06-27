Минфин на аукционе во вторник сумел собрать средства для июльских выплат МВФ - эксперты

Минфин Украины, который во вторник привлек на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 245,53 миллиона долларов США, создал необходимый финансовый резерв для приходящихся на июль выплат по ранее полученным кредитам Международного валютного фонда, сказали украинские эксперты.

Как сообщало накануне агентство УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 26 июня Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 1,962 млрд грн (по курсу НБУ), против 6,652 млрд грн, привлеченных на предыдущем аукционе 21 июня. При этом весь объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

«Таким образом, Минфин уже приготовил запас средств, которые будут выплачены МВФ в июле в счёт первой выплаты основного долга по траншам, полученным в бюджет. Однако, учитывая, что до этих выплат ещё месяц, Минфин может также конвертировать эти средства в национальную валюту с целью финансирования расходов бюджета», - прокомментировал итоги аукциона аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

Как и прогнозировали аналитики, спрос на гривневые ОВГЗ отсутствовал в связи с ограниченной банковской ликвидностью, а также нежеланием Минфина повышать доходность госбумаг.

«Размещение (26 июня) полностью соответствовало ожиданиям. Минфин смог разместить две серии валютных бумаг. Львиная доля привлеченных средств пришлась на годовые бумаги. Минфин пока воздержался от продавливания рынка вниз и удовлетворил все 5 поданных заявок. Доходность размещения составила 9,3%, объем привлеченных средств 230,7 млн долл.», - сказал по итогам аукциона специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Правительство также удовлетворило одну заявку по двухлетним облигациям. Доходность их размещения также составила 9,3%, объем привлеченных средств – 14,8 млн долл.», - добавил эксперт.

Аналитики предположили, что часть спроса на последнем аукционе могла быть сформирована банками, которым позволили формировать 10% обязательных резервов с использованием номинированных в валюте ОВГЗ.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк Украины разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных гособлигаций для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ. Это постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.