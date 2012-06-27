Рост ВВП Украины во II квартале может превысить 2% - глава Госстата

Глава Государственной службы статистики Украины Александр Осауленко прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале текущего года на уровне более 2%. Об этом он сообщил журналистам в среду.

«ВВП в первом квартале текущего года составил 2%. Есть все основания ожидать, что по второму кварталу рост составит более 2%», - сказал А.Осауленко.

Он отметил, что по итогам января-мая 2012 года рост объемов производства зафиксирован в большинстве отраслей экономики. В частности, объемы строительства выросли на 0,3%, впервые в начала года, а рост в сельском хозяйстве составил 1,5%.

«Надеемся, что эти признаки активизации и экономического оживления закрепятся и приобретут характер устойчивого экономического роста», - сказал А.Осауленко.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению с показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.