Завтра заработает закон, которым вводится пенсионный сбор при покупке автомобиля

С завтрашнего дня вступает в действие Закон “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович подписал закон 22 июня.

Закон определяет плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации, а также физических лиц, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями инвалидов, согласно законодательству, и унаследования легковых автомобилей по закону.

Также законом уточняется, что уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование осуществляется при приобретении права собственности на легковые автомобили.

Кроме того, в абзаце втором пункта 9 слова "первой группы основных фондов согласно Закону Украины "О налогообложении прибыли предприятий" заменены словами и цифрой "группы 3 основных средств и других необоротных активов согласно Налоговому кодексу Украины".