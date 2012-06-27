НБУ перейдет к политике более гибкого валютного курса после выборов - эксперты

По мнению аналитиков «Эрсте Банка», после проведения парламентских выборов осенью текущего года Национальный банк Украины может перейти к политике более гибкого валютного курса.

Эксперты банка отмечают, что как только компании начали выплачивать дивиденды материнским структурам, стоимость гривни снизилась и достигла отметки в 8,14 грн/долл. При этом НБУ медлит с использованием своих валютных резервов, поскольку вполне вероятно, что до конца года дефицит платежного баланса увеличится.

В тоже время аналитики считают, что стабильность курса национальной валюты будет обеспечена, по крайней мере, до парламентских выборов, которые состоятся в октябре. «Летний период традиционно является самым спокойным для курсовой стабильности. Поэтому колебания курса свидетельствуют о том, ресурсная база для поддержки национальной валюты ослабевает», – говорит аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

И все же в банке подчеркивают, что гривня будет оставаться относительно стабильной к доллару к осени.

«Затем, как ожидается, монетарная политика изменится в сторону более гибкого курса» - говорят в «Эрсте Банке».

Также отмечается, что в течение последних недель рынок наблюдал неожиданную волатильность курса национальной валюты. Это привело к тому, что большое количество банков сократили свои валютные позиции. Таким образом, ликвидность банковской системы опустилась до самого низкого уровня с 2011 года, в то время как процентные ставки находятся на подъеме.

«В данное время Евро-2012 отвлекает население от курсовой нестабильности, что помогает поддерживать приток депозитов. Тем не менее, уже скоро чемпионат завершится, а уровень выплат по гособлигациям окажется незначительным. Начиная с июля, процентные ставки начнут расти» - отмечают аналитики.