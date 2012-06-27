Реальные имеющиеся доходы населения в первом квартале выросли на 10,6%

Реальные имеющиеся доходы населения в I квартале 2012 года выросли на 10,6%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В целом доходы населения в январе-марте т.г. выросли на 14% - до 302,678 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Имеющийся доход в расчете на одного человека в январе-марте составил 5,015 тыс. грн, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период в 2011 году.

В частности, доходы населения в виде заработной платы в январе-марте 2012 года составили 129,641 млрд грн, что на 15% больше по сравнению с январем-мартом 2011 года, прибыль и смешанный доход - 34,73 млрд грн (+13,5%), доходы от собственности - 16,085 млрд грн (+8,6%).

Доля социальной помощи и других госвыплат в структуре доходов за I квартал составила 40,4% - 122,222 млрд грн (+13,8%).

Сбережения населения в I квартале уменьшились на 4,9% - до 17,729 млрд грн.

Расходы по итогам I квартала 2012 года выросли на 14% - до 302,678 млрд грн, в основном на приобретение товаров и услуг — 257,038 млрд грн (рост по сравнению с I кварталом 2011 года составил 16,5%).