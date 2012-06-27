Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,0760/8,0815 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0750/8,0830, к 12:00 цены понизились до 8,0745/8,0805. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0760/8,0815 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2457/0,2461, к 12:00 цены снизились - 0,2453/0,2457. К закрытию цены достигли уровня 0,2449/0,2453. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9800 (-0,0574).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2481/1,2507.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0840/10,0940, к 12:00 цены ушли вверх - 10,0870/10,0985. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,0825/10,0934.