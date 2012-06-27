Украина и Россия могут создать комиссию по защите прав инвесторов двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«На мой взгляд, важное предложение от Дмитрия Анатолиевича, которое я поддержал, - это создать двухстороннюю комиссию для разрешения инвестиционных споров. Нужно действительно реально защитить инвесторов, которые работают. Российских инвесторов в Украине и украинских инвесторов в России», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что для решения этого вопроса необходимо использовать авторитет руководителей правительства двух стран, правовые системы.

«И в достаточно оперативные сроки решать все вопросы. Поэтому я хочу отметить начало наших переговоров впервые в таком составе. Во всяком случае, вызывает оптимизм и надежду на то, что мы будем и дальше также работать», - сказал Н.Азаров.