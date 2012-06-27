Медведев отмечает снижение объемов торговли между Украиной и Россией

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечает снижение темпов роста, объемов торговли между Украиной и Россией в текущем году.

Об этом он заявил в ходе заседания девятой Украинско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, по итогам прошлого года товарооборот между Украиной и Россией достиг рекордной отметки. «Украина заняла место среди основных торговых партнеров с Россией. Это место принадлежит ей по праву», - сказал Д.Медведев и добавил: «Вместе с тем, темпы роста объемов торговли начали снижаться. Тому есть вполне очевидные причины».

При этом Д.Медведев выразил надежду, что улучшить ситуацию поможет ратификация договора в зоне свободной торговли между странами СНГ, всеми странами, подписавшими его.

В ходе заседания межправкомиссии премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что украинская сторона настроена на дальнейшую интенсификацию товарооборота между Украиной и Россией. При этом он напомнил, что по итогам 2011 года товарооборот между двумя странами вырос до 55,5 млрд. долл. «По итогам первого квартала товарооборот между Украиной и Россией увеличился на 8%», - сказал Н.Азаров.

Д.Медведев во время двухсторонней встречи с премьер-министром Украины отметил, что Украина и Россия имеют все возможности решать имеющиеся вопросы.

«Мы способны решать самые разные вопросы, которые существуют в экономической сфере, в других областях нашего сотрудничества, а самое главное, предъявить соответствующий настрой», - сказал он. Д.Медведевотметил, что Украина и Россия в двухстороннем сотрудничестве должны двигаться в прагматическом направлении.

«Не бывает абстрактного сотрудничества и общей дружбы. Точнее, она бывает, но, как правило, не ведет к каким-то результатам. Дружба между государствами и добрые стратегические партнерские отношения заключаются в совокупности вполне конкретных экономических проектов, которые или успешны или неуспешны», - подчеркнул российский премьер.