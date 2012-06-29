МВФ сегодня обсудит выполнение Украиной обязательств по валютному режиму

Сегодня состоится заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму, сообщили УНИАН в представительстве МВФ в Украине.

В частности, сообщается, что речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.