Лидеры еврозоны согласились использовать фонды помощи для прямой поддержки банков

Брюссель. Лидеры стран-членов зоны евро согласились предоставить возможность использования фондов помощи для прямой поддержки банков и выкупа ценных бумаг тех стран-членов зоны, которые осуществляют необходимые реформы, однако продолжают ощущать давление рынков и не могут получить доступ к дешевым займам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено поздно ночью с четверга на пятницу.

“Мы договорились кое о чем новом, что является настоящим прорывом, что банки могут быть напрямую рекапитализированы при некоторых обстоятельствах... и мы открываем возможность для стран, которые себя хорошо ведут, использовать Европейский инструмент финансовой стабильности для заверения рынков и предоставления определенной стабильности для суверенных ценных бумаг”, - сказал Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой журналистам на пресс-конференции.

Решение о прямой рекапитализации банков должно, прежде всего, помочь банкам Испании и Италии, которые продолжают ощущать давление рынков.

Обе страны перед началом саммита еврозоны на заседании Европейского Совета грозили заблокировать одобрение пакта роста и занятости, если их проблемы не будут учтены партнерами по зоне евро, и не найдут своего решения.

Как сообщал УНИАН, накануне заседания саммита еврозоны, лидеры ЕС согласовали новый пакт роста и занятости, который, в частности, предусматривает направление на развитие экономики дополнительных 120 млрд евро.

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