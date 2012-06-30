Основы таможенного сотрудничества Украины и ЕС закреплены в Таможенном кодексе - Калетник

Основные положения рамочной стратегии таможенного сотрудничества Украины и ЕС закреплены в новом Таможенном кодексе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, об этом заявил председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник на сессии Всемирной таможенной организации в Брюсселе.

«Хочу подчеркнуть, что все основные положения рамочной стратегии сотрудничества по таможенному делу уже имплементированы в новом Таможенном кодексе Украины. Реализация положений стратегии начнется уже в ближайшее время. Сейчас созданы рабочие группы, эксперты которых на практике отрабатывают аспекты такого взаимодействия» - отметил он во время встречи с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

В Брюсселе председатель Гостаможслужбы И.Калетник передал руководителю Генерального департамента по налогообложению Еврокомиссии Хансу Зуреку письмо, подписанное первым вице-премьером Валерием Хорошковским. Им одобрена Рамочная стратегия таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Этот документ определяет основные приоритеты взаимодействия по таможенному делу. Это упрощение и ускорение таможенных процедур, система анализа рисков и пост-аудит контроль, обмен информацией, защита прав интеллектуальной собственности и противодействие контрабанде, присоединение к системе общего транзита.

Напомним, 22 июня 2012 года первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский подписал письмо в адрес члена Европейской комиссии по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Гедиминаса Шеметы, которым европейской стороне направлен текст рамочной стратегии таможенного сотрудничества. Таким образом, стороны завершили обмен письмами, и рамочная стратегия вступила в силу.