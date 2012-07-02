Кабмин по требованию профсоюзов с 1 июля увеличил пенсии военным, работникам МВД и СБУ

С 1 июля правительство по требованию профсоюзов увеличило пенсии военнослужащим, а также работникам МВД и СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, по словам заместителя председателя НФПУ Григория Кабанченко, такое повышение стало возможным лишь в результате консолидированных усилий НФПУ, Независимого профсоюза военнослужащих, Всеукраинского общественного объединения «Комитет по защите прав военнослужащих и работников МВД и СБУ» и других общественных организаций.

«После многочисленных обращений к Кабинету министров Украины была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители профсоюзов, а также Минсоцполитики, Пенсионного фонда, СБУ, Минобороны, МВД, – сказал Г.Кабанченко. – И на совместном заседании 23 марта было решено согласиться с предложением повысить военные пенсии».

Так, было принято соответствующее постановление правительства, согласно которому пенсия «людей в погонах» будет поэтапно повышена: с 1 июля – на 11%, с 1 сентября – до 23%, а с 1 января 2013 года – до 35%.

Председатель НФПУ Мирослав Якибчук отдельно отметил, что важным в упомянутом постановлении Кабмина является то, что предусмотрено повышение пенсионных выплат не только военнослужащим, но и членам семей погибших, лиц как начальствующего, так и рядового состава.

«До сих пор о сиротах и вдовах военных или работников СБУ просто забывали. Мы рады отметить, что совместными усилиями профсоюзных и общественных организаций обратили внимание правительства на эту проблему», – заявил М.Якибчук.