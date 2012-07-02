В Италии заработали ограничения на операции с наличностью

В Италии с 1 июля введен запрет на любые операции с наличностью, включая любые выплаты государственной администрации, выплату зарплат, пенсий и пособий, на сумму свыше 1 тыс. евро.

Отныне любая оплата покупок, товаров и услуг, а также любые платежи на сумму свыше 1 тыс. евро будут проводиться только безналичными платежами, сообщает Радио «Свобода».

Цель данного распоряжения – сделать более прозрачными платежи и отслеживать плательщиков, тратящих крупные суммы. Исключение сделано для иностранных туристов, которые смогут оплачивать покупки на суммы, превышающие 1 тыс. евро, однако при этом продавец обязан будет снять копию паспорта иностранца и затем передать ее в налоговые органы. Кроме того, он должен в течение двух суток сдать наличные деньги в банк, зачислив их на свой счет.