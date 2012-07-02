На текущей неделе евро имеет все шансы усилить позиции - эксперт

На текущей неделе для пары EUR/USD значимым событием станет очередное заседание ЕЦБ, кроме того, в свете итогов саммита лидеров стран ЕС евро имеет все шансы усилиться до уровня 1,2755, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, возможно, европейский регулятор сделает еще один шаг в сторону снижения ключевой ставки до уровня 0,75%, что может оказать дополнительное давление на евро.

Текущая неделя окажется очень важной и для британского фунта. Институт независимой финансовой информации Markit опубликует данные по Индексам менеджеров по закупкам в промышленности (2 июля), строительстве (3 июля) и сфере услуг 4 (июля). Кроме того, Комитет по монетарной политике Банка Англии проведет очередное заседание. Ожидается, что регулятор расширит программу количественного смягчения на сумму от 50 до 75 млрд, а учетная ставка останется без изменений. Тем не менее, британская валюта в последнее время в основном коррелирует с евро, игнорируя макроэкономические события. В случае, если евро продолжит восходящий тренд против доллара целью для пары GBP/USD станет 1,5795.

Японская иена в отсутствие значимых новостей может продолжить колебания в диапазоне 80,65–79,15, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.