Украина вложила инвестиции в свое будущее, подготовившись к Евро-2012 - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что Украина, подготовившись к Евро-2012, вложила инвестиции в свое будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал во время встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Киеве.

В.Янукович отметил, что пока рано говорить об экономических выгодах, которые получила Украина во время проведения финальной части чемпионата.

«Пока можно сказать одно – это инвестиция в будущее», - подчеркнул Президент, добавив, что в ходе подготовки к Евро-2012 в Украине были построены или реконструированы аэропорты, стадионы, дороги и т. д.

В.Янукович подчеркнул, что для Украины проведение Евро-2012 было большой честью и ответственностью. Он высказал уверенность, что болельщики, которые приезжали в Украину со всего мира, получили не только позитивные эмоции от самого чемпионата, но и увидели, что Украина является европейским государством и в нем живут доброжелательные люди.

«Это главный итог», - подчеркнул В.Янукович.

В свою очередь Президент Таджикистана высоко оценил подготовку Украины к проведению чемпионата. Он сообщил, что сравнил Украину, которую увидел полгода назад во время своего предыдущего визита, и нынешнюю, и констатировал, что Украина показала высокий уровень развития и организации.

«Чемпионат продемонстрировал, что Украина развитая страна, которая может провести спортивные мероприятия мирового уровня», - сказал Э.Рахмон.

Он высоко оценил уровень сервиса в Украине, а также культуру болельщиков, которые, в частности, были вчера на НСК «Олимпийский» на финальной игре Евро-2012.

Э.Рахмон поздравил В.Януковича с завершением чемпионата, который, по его словам, прошел на самом высоком уровне.

Пользуясь случаем, Э.Рахмон подтвердил свое приглашение В.Януковичу посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.

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