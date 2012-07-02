Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0775/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2478/82, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1905/10,2035. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2636/38 (среда — 1,2482/84).

В среду (27 июня) Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9925.

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