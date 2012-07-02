МВФ пока не намерен возобновлять кредитование Украины

Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной, и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.

Как сообщается на сайте МВФ, об этом сообщил директор департамента внешних связей Герри Райс по итогам переговоров министра финансов Юрия Колобова с первым заместителем управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном.

«Господин Липтон подтвердил, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы цели программы были выполнены, включая фискальную консолидацию, энергетические реформы и реформы финансового сектора», – сказал Г.Райс на традиционном брифинге в штаб-квартире МВФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июня планировалось проведение заседания совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

После одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая т.г. провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.