Fitch подтвердило рейтинг сделок секьюритизации ипотечных кредитов «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг облигаций класса B эмитента Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 plc., говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг подтвержден на уровне «Bsf», прогноз изменен с «Позитивного» на «Стабильный».

В сообщении указывается, что подтверждение рейтинга отражает существенный уровень механизма подтверждения кредитного качества, доступного по облигациям класса B. Прогноз изменен с «Позитивного» на «Стабильный» в соответствии с прогнозом по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Украины.

Как сообщает Fitch, данная сделка включает портфель ипотечных кредитов в долларах США, выданных «ПриватБанком» («B»/прогноз «Стабильный»). Амортизация облигаций происходит на последовательной основе, и выплаты по облигациям класса А уже проведены в полном объеме, что позволяет начать амортизацию по облигациям класса В. «Механизм повышения кредитного качества по облигациям класса B существенно увеличился с момента закрытия сделки (62,5% по состоянию на май 2012 г.), однако рейтинг ограничен страновым потолком Украины («B»). Облигации класса B не имеют структурных характеристик, сглаживающих трансфертный риск и риск конвертации (например, возможность введения властями мер валютного контроля, которые могли бы заблокировать перевод валютных средств за рубеж)» - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 267,011 млн грн.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 153,655 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 105,936 млрд грн, обязательства - 136,649 млрд грн, уставный капитал - 13,545 млрд грн, собственный капитал - 17,006 млрд грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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