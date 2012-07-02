ГНСУ в январе-июне направила в общий фонд госбюджета 97,2 млрд грн платежей

По оперативным данным, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-июне 2012 года направила в общий фонд госбюджета 97,2 млрд грн, что на 7,4%, или на 6,7 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

План Министерства финансов за январь-июнь 2012 перевыполнен на 0,2%. Бюджет дополнительно получил 177,6 млн грн.

В полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, и транспортировку природного газа, части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, сбору за специальное использование лесных ресурсов и воды, платежей за пользование недрами и т.д.