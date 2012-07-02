Минфин выбрал «Банк Первый» для обслуживания двух проектов ЕИБ

ПАО «Банк Первый» стало победителем конкурсов по обслуживанию двух проектов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), объявленных Министерством финансов Украины.

В частности как сообщается на сайте Минфина, «Банк Первый» будет обеспечивать открытие и ведение счета для осуществления зачисления средств траншей по Финансовому соглашению «Европейские дороги Украины II (Проект улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев)» между Украиной и ЕИБ от 27 мая 2011 года, а также соглашению - Проект «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в г. Николаев» от 2 февраля 2010 года.