ВР 6 июля заслушает отчет министра финансов о выполнении госбюджета за первое полугодие

Верховная Рада в пятницу, 6 июля, во время Часа вопросов к правительству заслушает отчет министра финансов Юрия Колобова по вопросам выполнения государственного бюджета за первое полугодие 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ВР Владимир Литвин по результатам заседания Согласительного совета.

«Предложение было одно – заслушать отчет министра финансов. Оно будет реализовано», - сказал В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, фракция НУ-НС предложила в пятницу, во время Часа вопросов к правительству, заслушать министра финансов о выполнении государственного бюджета за первое полугодие текущего года.

По словам лидера фракции НУ-НС Николая Мартыненко, очень много идет разговоров о социальных инициативах Президента, на реализацию которых нужны значительные средства. «Мы хотим знать, откуда эти средства идут. Возможно, будут печататься деньги. Много слухов пошло о том, что будет инфляция», - сказал Н.Мартыненко.