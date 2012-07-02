На межбанке в понедельник торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0775/8,0850, к 12:00 цены повысились до 8,0835/8,0865. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0850/8,0890 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2478/82, к 12:00 цены поднялись до 0,2484/87. К закрытию цены достигли уровня 0,2472/77. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32.6100 (-0.3000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2599/1,2680.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,1905/10,2035, к 12:00 цены ушли вверх 10,2196/10,2274. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к 10,1948/10,2038.