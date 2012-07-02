Минфин в июле планирует только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины в текущем месяце планирует провести только один аукцион, на котором у инвесторов будет возможность приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в долларах США.

Так, согласно обнародованному на сайте Минфина графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом, на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.