Кабмин не изменил прогноз курса гривни на этот год

Кабинет министров Украины, как и в начале года, сохраняет прогнозный курс гривни на 2012 год на уровне 8,1 грн/долл.

Это следует из зарегистрированного на сайте Верховной Рады законопроекта о внесении изменений в госбюджет-2012, которым предусматривается осуществление заимствований на уровне до 24,3 млрд грн, или до 3 млрд долл. При этом, должна быть проведена соответствующая коррекция предельного уровня дефицита госбюджета и предельного уровня государственного долга.

«Законопроект разработан с целью обеспечения реализации проектов в сфере сельского хозяйства, а именно - закупки китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного инвентаря и другой сельхозпродукции для Украины или продажи украинских злаковых культур в Китай, строительства завода средств защиты растений, переработки органико-минеральных удобрений, и других строительных проектов в Украине, культивации земли, высадки и др...», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, из курса 8 грн за один доллар.