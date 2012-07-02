Янукович призвал налоговиков преодолеть социальное расслоение населения

Президент Украины Виктор Янукович призвал, в частности, налоговые органы преодолеть социальное расслоение населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня по случаю профессионального праздника - Дня работника Государственной налоговой службы Украины.

По словам В.Януковича, необходимо расширить шкалу налогообложения доходов граждан: увеличить налогообложение для богатых граждан и сократить для бедных.

Кроме того, считает Президент, необходимо ввести налог на роскошь, пересмотреть акцизный налог, ввести налог на недвижимость.

"Нужно наполнить реальным смыслом налогообложение недвижимости. Символично этот налог должен стать одним из основных источников наполнения местных бюджетов и инструментом ограничения спекуляций с недвижимостью", - сказал В.Янукович.

Также Президент заявил, что считает «любое давление на предпринимателя недопустимым».

«Требую от руководства Государственной налоговой службы, других правоохранительных органов вести решительную борьбу с подобными проявлениями», - отметил он.