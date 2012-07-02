Кабмин просит ВР увеличить дефицит бюджета для привлечения китайских кредитов

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду предоставить ему право на осуществление государственного заимствования на сумму до 24 млрд 300 млн грн (3 млрд долл.) в Специальный фонд госбюджета в рамках подписанного с Китаем меморандума о реализации сельхозпроектов.

Соответствующий проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 г." № 10683, автором которого является КМУ, зарегистрирован на сайт Верховной Рады.

Данным законопроектом предлагается откорректировать в связи с привлечением данного кредита граничные показатели дефицита госбюджета и госдолга на этот год.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью обеспечения реализации проектов в сфере сельского хозяйства, а именно - закупки китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного инвентаря и другой сельхозпродукции для Украины или продажи украинских злаковых культур в Китай, строительства завода средств защиты растений, переработки органико-минеральных удобрений, и других строительных проектов в Украине, культивации земли и др.

Напомним,Меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года. Меморандум даст возможность Украине привлечь средства в объеме 3 млрд долл. на финансирование конкретных проектов в сельскохозяйственном секторе.