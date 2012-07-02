Таможня за полгода перечислила в госбюджет 60,9 млрд грн

Государственная таможенная служба Украины за полгода перечислила в государственный бюджет 60,9 млрд грн, что почти на 1 млрд больше планового показателя, и на 12,3 млрд грн, или на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Гостаможслужбы Украины

Согласно сообщению, поступления за июнь 2012 года составили 11,6 млрд грн. Рост по сравнению с июнем 2011 года на 2,8 млрд грн, или на 32%.