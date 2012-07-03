Microsoft спишет 6,2 млрд долл. с прибыли - убытки впервые за 20 лет

Американская корпорация Microsoft готовится к списанию 6,2 млрд долл. с прибыли за четвертый квартал текущего финансового года, сообщает Associated Press.

Списание этой суммы, которая стала результатом неудачных инвестиций в интернет-сектор, может в итоге привести к тому, что компания впервые за последние 20 лет зафиксирует убытки по итогам квартала.

Аналитики предсказывают, что за последние три месяца текущего финансового года прибыль Microsoft составит лишь 5,3 млрд долл.

Квартальную отчетность корпорация должна будет предоставить 19 июля.

Издержки на 6,2 млрд долл. Microsoft понесет в связи с покупкой агентства интернет-рекламы aQuantive, которая состоялась еще в 2007 году. В компании полагали, что это приобретение поможет конкурировать с Google. Однако, теперь Microsoft фактически признает, что покупка не имела смысла, пишет «Газета.Ru».