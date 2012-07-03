Выполнение решений саммита ЕС под угрозой срыва из-за позиции Финляндии и Нидерландов

Финляндия и Нидерланды намерены блокировать операции по покупке фондом спасения еврозоны государственных облигаций, сообщает ВВС.

Их заявления ставят под вопрос выполнение решений лидеров ЕС по спасению еврозоны от долгового кризиса, принятых на саммите на прошлой неделе - без согласия хотя бы одного из членов еврозоны фонд не сможет скупать гособлигации на вторичном рынке.

Финляндия требует обеспечения более строгой бюджетной дисциплины для стран еврозоны, страдающих от долгового кризиса. Финляндия - одна из немногих стран ЕС с наивысшим кредитным рейтингом.