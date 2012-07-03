Торги на межбанке во вторник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0835/8,0890 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту опустились – 0,2470/85, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 10,1500/10,2200. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2588/90 (понедельник — 1,2636/38).